Spinup chiude il 2021 con un fatturato di 8 milioni e rafforza il team di vertice con cinque nuovi ingressi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spinup chiude

Engage

Per supportare i progetti di crescita e le opportunità di sviluppo, con l'inizio del 2022 il team di vertice diviene rafforzato in maniera significativa, con la decisione di inserire cinque ...Per supportare i progetti di crescita e le opportunità di sviluppo, con l'inizio del 2022 il team di vertice diviene rafforzato in maniera significativa, con la decisione di inserire cinque ...Giampaolo Cossetti nominato Chief Commercial Officer. La compagnia media tech punta a fatturare 16 milioni e a diventare leader italiano nel performance marketing nel 2022 ...