Spalletti: “Quando la squadra riesce a capirlo succede spesso! Abbiamo il dovere di farlo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista poco dopo la fine del match contro il Bologna, che ha visto il suo Napoli battere per 2-0 al Dall’Ara la squadra di Sinisa Mihajlovic. Queste le dichiarazioni del calciatore ai microfoni dell’emittente DAZN: “Sono arrabbiato Quando non facciamo bene la nostra professione. Siamo una squadra che deve giocare la palla, e se non lo facciamo bene andiamo in difficoltà. Dobbiamo lavorarci su quelle palle, bisogna pulirle e organizzare il gioco, e non sempre ci riusciamo”. Sta ritornando il suo Napoli? “La squadra Quando capisce qual è la strada da percorrere, ha le sue caratteristiche e il suo perché. In alcuni momenti lo perdiamo. Dobbiamo lottare bene per quello che questa maglia rappresenta, per quello che questa città rappresenta. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lucianoha rilasciato un’intervista poco dopo la fine del match contro il Bologna, che ha visto il suo Napoli battere per 2-0 al Dall’Ara ladi Sinisa Mihajlovic. Queste le dichiarazioni del calciatore ai microfoni dell’emittente DAZN: “Sono arrabbiatonon facciamo bene la nostra professione. Siamo unache deve giocare la palla, e se non lo facciamo bene andiamo in difficoltà. Dobbiamo lavorarci su quelle palle, bisogna pulirle e organizzare il gioco, e non sempre ci riusciamo”. Sta ritornando il suo Napoli? “Lacapisce qual è la strada da percorrere, ha le sue caratteristiche e il suo perché. In alcuni momenti lo perdiamo. Dobbiamo lottare bene per quello che questa maglia rappresenta, per quello che questa città rappresenta. ...

