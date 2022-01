Sicurezza a Milano, Sala: “Mi assumo la responsabilità, servono rinforzi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano – “Prendermi le mie responsabilità, nella consapevolezza che rispetto all’operato della mia giunta il primo responsabile sono io”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in Consiglio comunale sul tema della Sicurezza. “La questione Sicurezza non è a mio avviso liquidabile con un giudizio sommario. Le conseguenze della pandemia appartengono a tre livelli: sanitaria economica e sociale e queste conseguenze sono intimamente l’una legata all’altra. Bisogna riconoscere che la terza, per le difficoltà di odio sociale, sono ampiamente le più sottovalutate. Non si parla di analisi astratte destinate a rimanere materie da esperti: ormai è evidente, evidentissimo, che i nodi stanno arrivando al pettine. La sospensione della vita sociale e il prolungato isolamento stanno procurando ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022)– “Prendermi le mie, nella consapevolezza che rispetto all’operato della mia giunta il primo responsabile sono io”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppein Consiglio comunale sul tema della. “La questionenon è a mio avviso liquidabile con un giudizio sommario. Le conseguenze della pandemia appartengono a tre livelli: sanitaria economica e sociale e queste conseguenze sono intimamente l’una legata all’altra. Bisogna riconoscere che la terza, per le difficoltà di odio sociale, sono ampiamente le più sottovalutate. Non si parla di analisi astratte destinate a rimanere materie da esperti: ormai è evidente, evidentissimo, che i nodi stanno arrivando al pettine. La sospensione della vita sociale e il prolungato isolamento stanno procurando ...

