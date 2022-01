Selfie da un milione di euro | l’incredibile storia dello studente indonesiano | ricco grazie ai NFT

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Unouniversitarioè riuscito a guadagnare all’incirca 1di dollari dopo aver venduto quasi mille suoisu OpenSea, una piattaforma per lo scambio di Non-Fungible Token (NFT). Sultan Gustaf Al Ghozali, 22 anni, è laureato in informatica presso l’Università di Semarang, in Indonesia. Dal 2017 al 2021, il giovanesi è scattato tutti i giorni un, sempre uguale, in piedi davanti al computer. L’intenzione iniziale era quella di realizzare un video per il giorno della sua laurea, ma lo scorso mese di dicembre l’informatico ha deciso di caricare i suoisu OpenSea con il titolo “Ghozali Everyday”. LEGGI ANCHE => Non approva il matrimonio della sorella: la decapita con l’aiuto della madre e si fa un ...