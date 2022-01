Quirinale, Salvini: “Aspettiamo che Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti” (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “continuo a incontrare persone, Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia suoi incontri e i suoi conti, ma non accettiamo veti da nessuno”. Così Matteo Salvini, incontrando i giornalisti di fronte al Senato, sull’ipotesi del Cavaliere al Quirinale, aggiungendo che il centrodestra si incontrerà sul tema Colle di nuovo “a metà settimana, mercoledì o giovedì, vediamo”. “La sinistra non ha i numeri per scegliere da sola – sottolinea – ribadisco l’invito a tutti i leader di partito a metterci la faccia e a entrare in prima persona in campo, anche con Draghi presidente del Consiglio. A differenza di Letta non mettiamo veti su nessuno”, aggiunge ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “nuo a incontrare persone,che il presidentee i, ma non accettiamo veti da nessuno”. Così Matteo, incontrando i giornalisti di fronte al Senato, sull’ipotesi del Cavaliere al, aggiungendo che il centrodestra si incontrerà sul tema Colle di nuovo “a metà settimana, mercoledì o giovedì, vediamo”. “La sinistra non ha i numeri per scegliere da sola – sottolinea – ribadisco l’invito a tutti i leader di partito a metterci lae a entrare in prima persona in campo, anche con Draghi presidente del Consiglio. A differenza di Letta non mettiamo veti su nessuno”, aggiunge ...

