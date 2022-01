Quirinale, le parole di Bettini su Conte ‘in difficoltà’ sono un caso. M5s: “Senza di noi gli alleati non eleggono capo dello Stato e salta il governo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tensione nel fronte giallorosso a una settimana dal voto sul Quirinale. Dopo che il centrodestra ha ufficializzato la candidatura del pregiudicato Silvio Berlusconi, Pd-M5s-Leu cercano di lavorare a una strategia comune, ma la strada delle trattative resta in salita. A infastidire i 5 stelle oggi è Stato l’intervento di Goffredo Bettini che, in un colloquio sul Corriere della sera, ha parlato dell’ex premier dicendo che “è in un momento di notevole difficoltà. Uomo leale, che apprezzo: ma più leader di governo, che capo di un partito”. I due hanno ottimi e frequenti rapporti dai tempi del governo Conte 2 e quel giudizio non è passato inosservato in casa 5 stelle. Tanto è baStato per provocare l’ira, raccontano fonti vicine al presidente M5s all’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tensione nel fronte giallorosso a una settimana dal voto sul. Dopo che il centrodestra ha ufficializzato la candidatura del pregiudicato Silvio Berlusconi, Pd-M5s-Leu cercano di lavorare a una strategia comune, ma la strada delle trattative resta in salita. A infastidire i 5 stelle oggi èl’intervento di Goffredoche, in un colloquio sul Corriere della sera, ha parlato dell’ex premier dicendo che “è in un momento di notevole difficoltà. Uomo leale, che apprezzo: ma più leader di, chedi un partito”. I due hanno ottimi e frequenti rapporti dai tempi del2 e quel giudizio non è passato inosservato in casa 5 stelle. Tanto è baper provocare l’ira, raccontano fonti vicine al presidente M5s all’agenzia ...

