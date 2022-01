Milan-Spezia 1-2: Serra e Gyasi affossano il Diavolo nel recupero (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Milan crolla incredibilmente in casa contro lo Spezia al termine di una partita assurda che i rossoneri avrebbero anche vinto, se solo l’arbitro Serra al 92? non avesse fischiato un calcio di punizione al Milan al 92? non accorgendosi che Messias stava segnando il gol del 2-1. Oltre al danno la beffa per la squadra di Pioli che al 96? incassa in contropiede anche il gol di Gyasi che regala il clamoroso successo alla formazione ligure. Queste le emozioni di Milan-Spezia: Sintesi Milan Spezia MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilcrolla incredibilmente in casa contro loal termine di una partita assurda che i rossoneri avrebbero anche vinto, se solo l’arbitroal 92? non avesse fischiato un calcio di punizione alal 92? non accorgendosi che Messias stava segnando il gol del 2-1. Oltre al danno la beffa per la squadra di Pioli che al 96? incassa in contropiede anche il gol diche regala il clamoroso successo alla formazione ligure. Queste le emozioni di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San ...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - CB_Ignoranza : Lo Spezia beffa il Milan al 95' e vince 1-2 a San Siro. Thiago Motta vecchio cuore neroazzurro. #SerieA… - AMasterPotato : @MetalMetthiu78 azione d'attacco al 90esimo, Rebic a Messias, difensore Spezia frana addosso a Rebic, Messias tira… - Danygobbosud : La Juventus FC si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. -