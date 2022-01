L’eruzione di Tonga è probabilmente la più grande del mondo in 30 anni (Di lunedì 17 gennaio 2022) I primi dati della violenta eruzione vulcanica di Tonga suggeriscono che si tratta della più grande esplosione dal Monte Pinatubo nelle Filippine 30 anni fa, afferma il vulcanologo Shane Cronin. L’eruzione di Tonga secondo il vulcanologo Shane Cronin Il vulcanologo dell’Università di Auckland, il professor Shane Cronin, ha detto che le scene sul terreno sarebbero Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) I primi dati della violenta eruzione vulcanica disuggeriscono che si tratta della piùesplosione dal Monte Pinatubo nelle Filippine 30fa, afferma il vulcanologo Shane Cronin.disecondo il vulcanologo Shane Cronin Il vulcanologo dell’Università di Auckland, il professor Shane Cronin, ha detto che le scene sul terreno sarebbero

Advertising

Tg1Rai : L'impressionante eruzione del vulcano sottomarino a #Tonga. Il sisma che ha accompagnato l'esplosione è stato avver… - Agenzia_Ansa : Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga ripresa da un satellite #ANSA - Link4Universe : Nell'angolo in basso a destra, da questa vista dallo spazio della Terra, si vede l'eruzione del vulcano in Tonga! .… - Tullia01 : RT @Link4Universe: Nell'angolo in basso a destra, da questa vista dallo spazio della Terra, si vede l'eruzione del vulcano in Tonga! ... wo… - SpizzichinoD : RT @mondoterremoti: Con il passare delle ore, lo tsunami che si è formato nella fase iniziale dell'eruzione alle #Tonga ha attraversato l'i… -