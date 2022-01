Ilary Blasi stupisce i fan con il nuovo look: piovono critiche dal web (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bella, simpatica e intraprendente: Ilary Blasi ha tutte le qualità, e la magnifica carriera televisiva che ha condotto finora dimostra ampiamente il suo talento. Ma stavolta tutto ciò non è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bella, simpatica e intraprendente:ha tutte le qualità, e la magnifica carriera televisiva che ha condotto finora dimostra ampiamente il suo talento. Ma stavolta tutto ciò non è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022, il colpaccio di Ilary Blasi: arrivano due nomi bomba - - infoitcultura : Isola 2022, Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti di Ilary Blasi - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, il colpaccio di Ilary Blasi: arrivano due nomi bomba - anthos555 : @danydan92028121 @vlmsly Ma la realtà la vedrà quando faticherà a trovare un posto in Tv....nessuno la vuole, neanche Ilary Blasi - congimg : VI PREGO POSSIAMO FARE UNA PETIZIONE PER FAR TORNARE ILARY BLASI O LA MARCUZZI A CONDURRE IL GF??!! #GFvip -