Il gioco della torre tra Berlusconi e Draghi (Di martedì 18 gennaio 2022) Se facessimo il gioco della torre non c'è dubbio che tra Draghi e Berlusconi gli italiani getterebbero il secondo. Nell'attuale parlamento i risultati del gioco non sarebbero così scontati. Se poi mettessimo a confronto le due personalità, del "candidato" B. emergerebbero l'ego smisurato, il narcisismo, la scaltrezza, la volontà di potenza; di D. emergerebbero la serietà, il riserbo, il senso della misura, la competenza. Guardando le cose da un altro punto di vista, D. è un personaggio riconosciuto e stimato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

