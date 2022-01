Fiorentina Genoa 3-0 LIVE: luna park viola. Squadre a riposo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Genoa 3-0 MOviola 1? Via al match! 4? Fiorentina partita forte, sono i viola a fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i viola. Saponara duramente attaccata da Ostigard. 10? Vlahovic sbaglia il rigore. Cucchiaio fallito e bloccato da Sirigu, che inizialmente spiazzato recupera e para. Si resta 0-0. 14? GOL DELLA Fiorentina! ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MO1? Via al match! 4?partita forte, sono ia fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i. Saponara duramente attaccata da Ostigard. 10? Vlahovic sbaglia il rigore. Cucchiaio fallito e bloccato da Sirigu, che inizialmente spiazzato recupera e para. Si resta 0-0. 14? GOL DELLA! ...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - ItalianSerieA : ??First half is over. Fiorentina 3 - 0 Genoa ??Goals: 15' Álvaro Odriozola, 34' Giacomo Bonaventura, 42' Cristiano… - ItalianSerieA : ??First half is over. Fiorentina 3 - 0 Genoa ??Goals: 15' Álvaro Odriozola, 34' Giacomo Bonaventura, 42' Cristiano… - Kidbuucchinaro : Sto così distratto dalla partita che ho guardato il primo tempo di Fiorentina Genoa su skysport24 - iam_khumbudzo : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Fiorentina 3-0 Genoa #SSFootball -