Federica Panicucci | annuncio inaspettato in diretta prima di salutare il pubblico

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche lunedì 17 gennaio 2022è tornata puntuale a informare ilMediaset con Mattino 5. Dopo laparte che come di consueto è affidata al collega Francesco Vecchi, sempre inla conduttrice ha introdotto i principali argomenti di cronaca, spettacolo e gossip. E a poche ore dalla nuova puntata del GF Vip 6 ha anche dato due anticipazioni: Kabir Bedi ha compiuto 76 anni e verrà sorpreso dalla moglie. Mentre in vista del compleanno di Katia Ricciarelli, che alla mezzanotte soffierà anche lei su 76 candeline, ci sarà un intervento di Pupi Avati, ha anticipato. Madel GF Vip 6, sempre su Canale 5 i telespettatori assisteranno al ritorno di Barbara D’Urso, che dal 17 gennaio torna al timone ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Il gelo, durato per circa un decennio, ormai non c'è più: Barbara d'Urso e, due volti di peso del palinsesto di Canale Cinque, hanno definitivamente archiviato gli attriti personali. Ulteriore testimonianza di ciò, sono le parole che la conduttrice di ...a Mattino Cinque News annuncia: 'Oggi torna Barbara d'Urso a Pomeriggio 5' E' da poco terminata una nuova puntata di Mattino 5 News . E proprio sul finire della trasmissione ...La conduttrice napoletana torna in video con Pomeriggio Cinque: la collega di Mattino Cinque si rende protagonista di un bel gesto ...Barbara d'Urso ritorna a Pomeriggio Cinque e confessa: "Basta lunedì tristi" Oggi è un giorno molto speciale per Barbara d'Urso. Difatti quest'ultima, ...