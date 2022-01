Euphoria 2 in italiano su Sky e NOW: la programmazione dal 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Arriva Euphoria 2 in italiano: a partire dal 17 gennaio, la seconda stagione della serie tv con Zendaya sarà visibile in versione doppiata su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Attualmente, gli episodi vanno in onda in contemporanea USA dal 10 gennaio. Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards – fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya – che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di Euphoria declinato con la stessa onestà. Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Arriva2 in: a partire dal 17, la seconda stagione della serie tv con Zendaya sarà visibile in versione doppiata su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Attualmente, gli episodi vanno in onda in contemporanea USA dal 10. Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards – fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya – che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima dideclinato con la stessa onestà. Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla ...

