“É sempre mezzogiorno” | minestra imperiale in doppia versione di zia Cri

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche oggi, nel lunedì più triste dell’anno (così la pensano gli americani), Zia Cri sfoggia il suo cerchietto e la sua consueta verve, promettendo un piatto della tradizione, Vediamo come preparare lain. Ingredienti 400 g muscolo di manzo, 500 g pollo, 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla, 3 chiodi di garofano, 1 pomodoro, 2 l acqua 4 uova, 70 g formaggio grattugiato, 100 g semolino, 60 g burro, noce moscata, sale 4 uova, 100 g mortadella, 70 g formaggio grattugiato, 80 g semolino, 40 g burro, noce moscata, prezzemolo, sale Procedimento Prepariamo il brodo: in una pentola capiente, mettiamo le carni, muscolo e gallina, le verdure, i chiodi di garofano e l’acqua ghiacciata. Portiamo a bollore e lasciamo cuocere per circa 2 ore, schiumando la superficie ogni tanto. A fine ...