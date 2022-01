Delia Duran sgancia la bomba: “Io e Alex a letto con un’altra donna” (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha rivelato dettagli piccanti sulla sua storia d’amore con Alex Belli. In particolare, la modella e attrice venezuelana ha confessato a Manila Nazzaro di aver avuto un rapporto a tre che ha visto coinvolti lei, suo marito e un’altra donna. Delia Duran svela un segreto piccante: “Una volta l’abbiamo fatto anche con un’altra donna” La confessione di Delia Duran è avvenuta di notte, quando era già a letto insieme a Manila e le luci in camera spente: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip,ha rivelato dettagli piccanti sulla sua storia d’amore conBelli. In particolare, la modella e attrice venezuelana ha confessato a Manila Nazzaro di aver avuto un rapporto a tre che ha visto coinvolti lei, suo marito esvela un segreto piccante: “Una volta l’abbiamo fatto anche con” La confessione diè avvenuta di notte, quando era già ainsieme a Manila e le luci in camera spente: “Con, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche conuna volta, cioè capisci? Comunque l’abbiamo ...

