Covid, Speranza: “4,5 milioni di dosi in una settimana, record da inizio vaccinazioni” (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino” anti Covid “somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in soli 7 giorni dall’inizio della campagna vaccinale”. Lo scrive, sui suoi profili social, il ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), che ringrazia le “donne e gli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Sono oltre 4e mezzo ledi vaccino” anti“somministrate in questa ultima. È il numero più alto in soli 7 giorni dall’della campagna vaccinale”. Lo scrive, sui suoi profili social, il ministro della Salute, Roberto(foto), che ringrazia le “donne e gli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

galeazzobignami : Un Ministro della Salute dovrebbe realizzare tutte le #cure plausibili per combattere il Covid. #Speranza invece c… - Adnkronos : Covid in Italia, #Speranza: “Il 10% di #nonvaccinati produce due terzi degli ingressi in terapia intensiva”.… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - TibiScardo2 : La verità la mettiamo ovunque ci troviamo! #ViVi ?? - Sfn1974 : #COVID #vaccini #Lockdown #tamponi......... la cosa che non mi spiegherò mai però è tutti questi anni con #speranza… -