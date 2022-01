Australian Open 2022 | prossimo avversario Matteo Berrettini | ha vinto con Tsitsipas e perso con Quinzi!

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ha fatto il suo esordio agli, primo Slam della stagione di tennis incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il romano era atteso da un primo turno non così semplice contro il giovane statunitense Brandon Nakashima, Next Gen dato in grande ascesa e che ha decisamente impegnato il nostro portacolori. Il numero 7 al mondo hail primo set, poi è riuscito a rimontare e a imporsi col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3.ha staccato il biglietto per il secondo turno, dove incrocerà Stefan Kozlov: conosciamo meglio ildel finalista di Wimbledon 2021. Ranking ATP, Lorenzo Sonego guadagna 3 posizioni col 2° turno agli...

Tra le big, oltre al successo di Barty, arrivano le vittorie di Maria Sakkari, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova e della già citata Paula Badosa. La greca supera la tedesca Tatjana Maria per 6 - 4 7 - 6,...Dei due ko, era invece messo in preventivo quello di Salvatore Caruso con Miomir Kecmanovic , con il ragazzo di Avola che ha combattuto per un set per poi perdere ritmo alla distanza; fa più male ...Si è conclusa la prima giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2022. Quest'oggi si sono giocati i primi 32 incontri (quelli della parte alta del tabellone) e le sorprese no ...Australian Open - Il Maestro Alexander Zverev comincia il suo Happy Slam battendo in sessione serale il connazionale Daniel Altmaier 7-6 (3) 6-1 7-6 (1).