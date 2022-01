Australian Open 2022, Lucia Bronzetti batte Varvara Gracheva e primo match vinto in uno Slam (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una grande soddisfazione. Lucia Bronzetti (n.142 del ranking) ha conquistato quest’oggi la prima vittoria in un singolo incontro di uno Slam. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto nel primo turno degli Australian Open 2022 la russa Varvara Gracheva (n.78 del ranking). Un successo in rimonta per l’italiana, brava a reagire al primo parziale perso e a ritrovare quindici dopo quindici il feeling giusto con la pallina. Bronzetti, dunque, attende ora il nome della prossima avversaria che verrà fuori dal confronto tra la n.1 del mondo Ashleigh Barty e Lesia Tsurenko. Nel primo set Bronzetti comincia bene, andando avanti di un break nel terzo gioco. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una grande soddisfazione.(n.142 del ranking) ha conquistato quest’oggi la prima vittoria in un singolo incontro di uno. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto nelturno deglila russa(n.78 del ranking). Un successo in rimonta per l’italiana, brava a reagire alparziale perso e a ritrovare quindici dopo quindici il feeling giusto con la pallina., dunque, attende ora il nome della prossima avversaria che verrà fuori dal confronto tra la n.1 del mondo Ashleigh Barty e Lesia Tsurenko. Nelsetcomincia bene, andando avanti di un break nel terzo gioco. Il ...

