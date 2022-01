Ascolti tv domenica 16 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time (Di lunedì 17 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time domenica 16 gennaio 2022? RaiUno punta sulla nuova fiction La Sposa con protagonista l’attrice Serena Rossi, amatissima dal pubblico fin dai tempi di Un Posto al Sole. Canale 5 risponde con il quiz show pomeridiano spostato in prima serata Avanti un altro pure di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia deglitv in16? RaiUno punta sulla nuova fiction La Sposa con protagonista l’attrice Serena Rossi, amatissima dal pubblico fin dai tempi di Un Posto al Sole. Canale 5 risponde con il quiz show pomeridiano spostato in prima serata Avanti un altro pure di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

dariosupporter : @reinadelnulla Ma infatti dovremmo mandare screen a todaro e richiedere una coreo di sp1llo (dato che andreas è in… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 16 gennaio 2022: #Lasposa, #Chetempochefa, #Avantiunaltro, dati #Auditel e #share - commy_marty : Il prossimo Presidente sarà fatto il corso che non è che mi fa impazzire ma non è un grande uomo c’è una che si muo… - TrendVideoNews1 : Chi vince la sfida degli ascolti della Domenica sera!?? #AtalantaInter #LaSposa #DragRaceItalia #controcorrente - FabioTraversa : RT @Licia04K: La freddezza di MaRia denota quanto sia 'nera' per aver perso la gara ascolti di Domenica scorsa. #amici2021 -