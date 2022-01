Allegri “Coppa Italia un obiettivo | mi aspetto una Samp orgogliosa”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Bisogna cercare di qualificarsi e andare ai quarti, è undella stagione, sarà una partita difficile: se affrontata in un certo modo sarà più facile, altrimenti diventerà complicata”. Massimilianovuole una Juve sul pezzo domani contro ladoria negli ottavi di. Trofeo che il tecnico livornese ha già vinto per quattro volte di fila sulla panchina dei bianconeri e che anche in questa stagione “è un, conta tantissimo. All’inizio non interessa a nessuno ma dai quarti interessa a tutti. A noi deve interessare già da domani – sottolinea ai microfoni di Juventus Tv – Laha appena cambiato allenatore e dovremo stare ancora più attenti. Mi dispiace per D’Aversa, che è un bravo allenatore e al quale faccio ...