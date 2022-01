Ubisoft dopo 30 anni lancia un reboot clamoroso: torna su PC “The Settlers” (Di domenica 16 gennaio 2022) Remake no, reboot sì. L’azienda francese sviluppatrice e editrice di videogiochi, con sede centrale a Montreuil, rispolvera un game praticamente di 30 anni fa, un rifacimento il più possibile aderente all’opera precedente, ma aggiornato ai tempi di ora. Un reboot, appunto. Ubisoft esce con un reboot – Adobe StockUn nuovo inizio. Potrebbe essere sintetizzato così The Settlers, una serie di videogiochi di strategia in tempo reale e costruzione di città creata da Volker Wertich. Il gioco originale fu rilasciato su Commodore Amiga nel 1993, ora Ubisoft ritorna al futuro. The Settlers porta una ventata di freschezza alle celebri meccaniche di gioco della serie. Offre una meccanica di gioco immersiva basata sullo sviluppo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Remake no,sì. L’azienda francese sviluppatrice e editrice di videogiochi, con sede centrale a Montreuil, rispolvera un game praticamente di 30fa, un rifacimento il più possibile aderente all’opera precedente, ma aggiornato ai tempi di ora. Un, appunto.esce con un– Adobe StockUn nuovo inizio. Potrebbe essere sintetizzato così The, una serie di videogiochi di strategia in tempo reale e costruzione di città creata da Volker Wertich. Il gioco originale fu rilasciato su Commodore Amiga nel 1993, orarial futuro. Theporta una ventata di freschezza alle celebri meccaniche di gioco della serie. Offre una meccanica di gioco immersiva basata sullo sviluppo ...

