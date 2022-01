Romina Power e Kabir Bedi sono stati insieme? La verità sul loro rapporto

(Di lunedì 17 gennaio 2022)hanno avuto una storia? I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori: lei interpretava la bella Marianna mentre lui era l'adorabile Sandokan. Questa serie è stata un enorme successo e tutti i fan hanno sempre voluto che nascesse qualcosa tra questa amata coppia. Ma i diretti interessati non hanno mai confermato questa storia, tanto meno l'hanno smentita. L'ex moglie di Albano, intervistata da Mara Venier a "Domenica In", ha dichiarato: "Era il mio sogno segreto. Quando ho lavorato con lui speravo in un bacio. Sandokan mi ha salvata sempre ma non mi baciava mai". Ma dopo averlo detto, siabbracciati e siscambiati un bacio. Pochi giorni dopo, la cantante italo-americana parlò di quello che era successo tranello studio di ...

Dopo più di 50 anni di avvicinamenti e litigi,ed Al Bano continuano a far parlare di loro. Malgrado non siano una coppia da tanto, tra indiscrezioni su tradimenti e periodi in cui si ignorano, sono sempre tra i personaggi più amati e ...Questo è quello che l'ex marito diha detto, e poi si è soffermato su una controversia che lo ha assalito recentemente: i fischi ricevuti sul palco dell'Arena di Verona con Vittorio ...Maurizio Costanzo su Romina Power e Ylenia Carrisi confessa: 'Deve trovare conforto' Sull'ultimo numero del magazine Nuovo Tv è stata pubblicata un'email di una lettrice che ha voluto far sapere a Mau ...Il loro matrimonio ha fatto sognare gli italiani. Al Bano e Romina hanno formato un sodalizio non solo sentimentale, ma anche artistico. Insieme hanno vinto anche un'edizione del Festival di Sanremo c ...