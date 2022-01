Red Canzian in ospedale per colpa di un’infezione: il messaggio (Di domenica 16 gennaio 2022) Problemi di salute per Red Canzian, musicista ed ex componente storico dei Pooh: ad avere annunciato la notizia è stato Il Corriere del Veneto, supportando il messaggio lanciato ai fan, per tranquillizzare sul suo stato di salute. In occasione della prima del suo musical Casanova Opera Pop, cui aveva dedicato ben tre anni di lavoro, Canzian ha svelato le sue attuali condizioni di salute: avrebbe dovuto partecipare all’esordio, ma al momento si trova ricoverato a causa di un’infezione cardiaca. Red Canzian in ospedale per un’infezione L’ex componente dei Pooh si è ritrovato a saltare l’esordio del musical per un problema di salute che lo ha costretto al ricovero. La prima del musical Casanova Opera Pop, tratta dal romanzo Casanova – La Sonata dei cuori infranti di ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022) Problemi di salute per Red, musicista ed ex componente storico dei Pooh: ad avere annunciato la notizia è stato Il Corriere del Veneto, supportando illanciato ai fan, per tranquillizzare sul suo stato di salute. In occasione della prima del suo musical Casanova Opera Pop, cui aveva dedicato ben tre anni di lavoro,ha svelato le sue attuali condizioni di salute: avrebbe dovuto partecipare all’esordio, ma al momento si trova ricoverato a causa dicardiaca. RedinperL’ex componente dei Pooh si è ritrovato a saltare l’esordio del musical per un problema di salute che lo ha costretto al ricovero. La prima del musical Casanova Opera Pop, tratta dal romanzo Casanova – La Sonata dei cuori infranti di ...

