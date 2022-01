“Per favore, posso entrare?”, tifosi dell’Inter contro Bonucci! (Di domenica 16 gennaio 2022) Adesso posso entrare?. In occasione della sfida di questa sera tra Inter e Atalanta, i tifosi nerazzurri continuano a pizzicare Leonardo Bonucci dopo quanto avvenuto al triplice fischio di Inter-Juventus in Supercoppa. Bonucci Inter JuventusI sostenitori interisti hanno esposto uno striscione fuori dai cancelli del Gewiss Stadium che recita “Per favore, posso entrare?”. La domanda posta ironicamente al difensore italiano si riferisce al momento in cui, durante i minuti finali, Leonardo Bonucci sarebbe voluto entrare in campo per tirare i calci di rigore. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Adesso?. In occasione della sfida di questa sera tra Inter e Atalanta, inerazzurri continuano a pizzicare Leonardo Bonucci dopo quanto avvenuto al triplice fischio di Inter-Juventus in Supercoppa. Bonucci Inter JuventusI sostenitori interisti hanno esposto uno striscione fuori dai cancelli del Gewiss Stadium che recita “Per?”. La domanda posta ironicamente al difensore italiano si riferisce al momento in cui, durante i minuti finali, Leonardo Bonucci sarebbe volutoin campo per tirare i calci di rigore. Matteo Brignone

