Omicron, Locatelli: «Quarta dose? Non è detto, semmai potrebbe riguardare i fragili. Sì al vaccino per la variante» (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'ipotesi di una Quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti si allontana. Lo suggeriscono le dichiarazioni di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'ipotesi di unadianti-Covid per tutti si allontana. Lo suggeriscono le dichiarazioni di Franco, presidente del Consiglio superiore di...

Advertising

chetempochefa : 'Ci sono dei dati che documentano una riduzione di capacità di legarsi alle cellule degli alveoli polmonari. Questo… - MediasetTgcom24 : Oms Europa: 'Picco di Omicron terminerà prima del previsto' #Locatelli - GiovaQuez : Locatelli (Cts): “Se avrebbe senso un vaccino specifico contro Omicron? Secondo me assolutamente sì' #COVID - Cesare6677 : RT @DelpapaMax: - occhio_notizie : Un vaccino specifico per Omicron: 'Secondo me, assolutamente sì' -