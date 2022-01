Marsiglia-Lille, Botman porta in vantaggio gli ospiti di testa (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Sven Botman segna il gol del vantaggio per il Lille sul campo del Marsiglia nella sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Renato Sanchez calcia dalla bandierina e il difensore olandese, finito nel mirino del Milan, colpisce di testa indirizzando la palla in rete. Il Lille si porta così in vantaggio sullo 0-1 al 15? della partita. Si tratta del secondo gol stagionale per Botman. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Svensegna il gol delper ilsul campo delnella sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Renato Sanchez calcia dalla bandierina e il difensore olandese, finito nel mirino del Milan, colpisce diindirizzando la palla in rete. Ilsicosì insullo 0-1 al 15? della partita. Si tratta del secondo gol stagionale per. SportFace.

