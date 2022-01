Love is in the air, trame dal 17 al 21 gennaio: Eda si licenzia (Di domenica 16 gennaio 2022) I problemi legati all'educazione di Kiraz continueranno a provocare litigi e discussioni tra Eda e Serkan e le loro rispettive famiglie, come raccontano le trame di Love is in the air dal 17 al 21 gennaio. Bolat, in particolare, susciterà emozioni contrastanti nella Yildiz, dopo essersi trasferito a casa sua. La giovane, infatti, spiegherà a Melek di avere addirittura voglia di baciarlo, mentre a lui dirà di andarsene quanto prima. Intanto, Aydan e Ayfer si contenderanno Kiraz e la vizieranno, indispettendo Serkan e Eda, mentre le due donne arriveranno a litigare anche sulla scuola che dovrà frequentare la bambina. Dal canto suo, Melek, innamorata di Burak, non riuscirà a dichiararsi, mentre Deniz avrà una discussione con Kerem e lo licenzierà. A questo punto, anche Eda si licenzierà e Serkan farà lo stesso, trasferendo il suo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 gennaio 2022) I problemi legati all'educazione di Kiraz continueranno a provocare litigi e discussioni tra Eda e Serkan e le loro rispettive famiglie, come raccontano lediis in the air dal 17 al 21. Bolat, in particolare, susciterà emozioni contrastanti nella Yildiz, dopo essersi trasferito a casa sua. La giovane, infatti, spiegherà a Melek di avere addirittura voglia di baciarlo, mentre a lui dirà di andarsene quanto prima. Intanto, Aydan e Ayfer si contenderanno Kiraz e la vizieranno, indispettendo Serkan e Eda, mentre le due donne arriveranno a litigare anche sulla scuola che dovrà frequentare la bambina. Dal canto suo, Melek, innamorata di Burak, non riuscirà a dichiararsi, mentre Deniz avrà una discussione con Kerem e lo licenzierà. A questo punto, anche Eda si licenzierà e Serkan farà lo stesso, trasferendo il suo ...

