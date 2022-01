Kimi Raikkonen si scioglie un po’: “Vettel e Giovinazzi i compagni migliori” (Di domenica 16 gennaio 2022) Meno iceman del solito il buon Kimi Raikkonen. L’ex pilota di Formula Uno, ritiratosi nell’ultimo capitolo del Mondiale 2021 archiviato a dicembre, si è dilungato sui compagni di scuderia avuti nella sua carriera. Durante la chiacchierata, il finlandese ha elevato Sebastian Vettel e Antonio Giovinazzi come i migliori che abbia mai avuto durante la sua carriera. Tanti aneddoti, soprattutto sul tedesco avuto in Ferrari. Le parole di Kimi Raikkonen Ecco cosa ha detto l’ex pilota di Formula Uno al podcast Beyond The Grid: “Stiamo parlando di un grande uomo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, e lui aveva un modo molto particolare di lavorare. Non è che lavorasse più degli altri, e non è una questione di lavorare duramente o no. E poi cosa vuol ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Meno iceman del solito il buon. L’ex pilota di Formula Uno, ritiratosi nell’ultimo capitolo del Mondiale 2021 archiviato a dicembre, si è dilungato suidi scuderia avuti nella sua carriera. Durante la chiacchierata, il finlandese ha elevato Sebastiane Antoniocome iche abbia mai avuto durante la sua carriera. Tanti aneddoti, soprattutto sul tedesco avuto in Ferrari. Le parole diEcco cosa ha detto l’ex pilota di Formula Uno al podcast Beyond The Grid: “Stiamo parlando di un grande uomo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, e lui aveva un modo molto particolare di lavorare. Non è che lavorasse più degli altri, e non è una questione di lavorare duramente o no. E poi cosa vuol ...

