Isola dei Famosi 2022: trattative in corso per due storici volti del format

Due storici volti de L'Isola dei Famosi potrebbero rivestire il ruolo di opinionisti al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Hanno già avuto modo di confrontarsi col format negli anni passati. Loro due infatti hanno preso parte a L'Isola dei Famosi già negli anni scorsi e adesso, secondo TvBlog, potrebbero tornare nel programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 in veste di opinionisti. Si tratta di Nicola Savino, attualmente impegnato alla conduzione di Back to school, e di Vladimir Luxuria, che proprio di recente abbiamo visto nel programma di Savino su Italia Uno. É stato proprio Nicola Savino a condurre l'ultima Isola andata in onda su Raidue. Era il 2012, poi il format è passato a Mediaset.

