(Di domenica 16 gennaio 2022) Hodiuna, la sua città, vuole mantenere vivo il suo ricordo per sempre", queste le parole via social deldiDario. "...

Advertising

Noblus_ : @lorenzooleporee Van de beek a Firenze fa il sindaco - Luce_news : Il sindaco di Firenze Nardella: “Ho proposto di intitolare una strada a David Sassoli” - BomberiniL : @fattoquotidiano Vi rammento sono sotto estorsione dal 2011 per pagare la corruzione al PREMIER DEL GOVERNO ITALIAN… - Alessiom8 : @mariarosariaFo8 @PiccioneMassim1 Da sindaco di Firenze frequentava già arcore ... - corrierefirenze : Bufera sul leghista Bartolomei che si scusa. Condanna del sindaco, che lo conferma -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Firenze

Ho proposto di intitolare una strada a David Sassoli ., la sua città, vuole mantenere vivo il suo ricordo per sempre", queste le parole via social deldiDario Nardella . "David era una persona eccezionale, uomo politico di talento e di profondissima umanità " aveva dichiarato ilDario Nardella, appena appresa la notizia ...... diplomata al liceo artistico è una pittrice che ha al suo attivo collettive a Cagliari,, ... Delunas, exdi Quartu e attualmente operatore culturale, ha proseguito: 'Un grazie ...Ho subito segnalato il fatto al questore Sull'episodio accaduto tra piazza Santa Trinita e via Tornabuoni sono intervenuti il sindaco Dario Nardella e l'assessore alla Sicurezza, Benedetta Albanese.VENEZIA - A Firenze c'è il mercato centrale di San Lorenzo, omonimo a quello palermitano. A Milano e Torino, si chiama il Metropolitano, mentre a Roma c'è Testaccio.