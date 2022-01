Gli auguri di Facchinetti a Red Canzian: “Hai dimostrato ancora una volta di essere un vero guerriero” (Di domenica 16 gennaio 2022) BERGAMO – “Sto ricevendo moltissimi vostri messaggi dove mi chiedete notizie sulla salute di Red. Ha avuto una forma infiammatoria molto seria, che grazie a Dio ha superato benissimo. Ora avrà bisogno di un periodo di convalescenza perché possa ritornare molto presto alla sua meravigliosa vita di sempre. Caro Red, hai dimostrato ancora una volta di essere un vero guerriero, ti abbracciamo forte. Ti vogliamo bene. Roby, Giovanna e figli”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Roby Facchinetti (foto), compagno di band di Red Canzian nei Pooh, aggiornando i fans sulle condizioni del bassista veneto. E Dodi Battaglia, sempre tramite i social, aggiunge: “Forza Red! Riprenditi presto!”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) BERGAMO – “Sto ricevendo moltissimi vostri messaggi dove mi chiedete notizie sulla salute di Red. Ha avuto una forma infiammatoria molto seria, che grazie a Dio ha superato benissimo. Ora avrà bisogno di un periodo di convalescenza perché possa ritornare molto presto alla sua meravigliosa vita di sempre. Caro Red, haiunadiun, ti abbracciamo forte. Ti vogliamo bene. Roby, Giovanna e figli”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Roby(foto), compagno di band di Rednei Pooh, aggiornando i fans sulle condizioni del bassista veneto. E Dodi Battaglia, sempre tramite i social, aggiunge: “Forza Red! Riprenditi presto!”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

FBiasin : #Adriano l’Imperatore fa gli auguri alla sua mamma. Ah, che classe… - chetempochefa : 'Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri. Avrebbe dovuto essere con noi questa sera, nella riapertura del… - barbierichef : Ragazzi sono 60 tondi tondi! Mica male il Barbieri eh? Vi siete scatenati con gli auguri dall’alba! Grazie a tutti… - Baby85306386 : RT @farfallablu13: a volte penso a kerem che non fa mai gli auguri di compleanno tramite insta ma per hande non solo le ha fatto 6 stories… - isamiccoli52 : RT @chetempochefa: 'Ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri. Avrebbe dovuto essere con noi questa sera, nella riapertura del prog… -