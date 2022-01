Fiorentina, dalla Roma l’idea per la difesa! (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo TuttoSport, Milenkovic e Nastasic vengono considerati incedibili, almeno fino a giugno. Infatti, secondo il noto quotidiano, la Fiorentina vorrebbe inserire un nuovo innesto in difesa indipendentemente dalle uscite. Marash Kumbulla RomaIl nome più caldo è quello di Marash Kumbulla. Il difensore albanese non trova spazio con Mourinho e Firenze sarebbe un ottima piazza per rilanciarsi. Vedremo se la dirigenza viola vorrà regalare un’altra pedina a Italiano per perseguire il sogno europeo. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo TuttoSport, Milenkovic e Nastasic vengono considerati incedibili, almeno fino a giugno. Infatti, secondo il noto quotidiano, lavorrebbe inserire un nuovo innesto in difesa indipendentemente dalle uscite. Marash KumbullaIl nome più caldo è quello di Marash Kumbulla. Il difensore albanese non trova spazio con Mourinho e Firenze sarebbe un ottima piazza per rilanciarsi. Vedremo se la dirigenza viola vorrà regalare un’altra pedina a Italiano per perseguire il sogno europeo. VINCENZO BONIELLO

