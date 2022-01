Fine dell'incubo in Texas: liberati tutti gli ostaggi, ucciso il sequestratore (Di domenica 16 gennaio 2022) "tutti gli ostaggi" della sinagoga di Colleyville, in Texas, "sono vivi e al sicuro". Il primo a dare la notizia è stato il governatore del Texas Greg Abbott con un messaggio su Twitter. Prima dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) "glia sinagoga di Colleyville, in, "sono vivi e al sicuro". Il primo a dare la notizia è stato il governatore delGreg Abbott con un messaggio su Twitter. Prima'...

Ultime Notizie dalla rete : Fine dell Fine dell'incubo in Texas: liberati tutti gli ostaggi, ucciso il sequestratore Prima dell'annuncio ufficiale sono stati uditi forti rumori, forse spari, all'interno dell'edificio. Il sequestratore, Mohammad Siddiqui, è stato ucciso. La richiesta di liberazione di Lady Al Qaida ...

