“È difficile e lo sai…”. GF Vip, Manuel Bortuzzo: tutto nero su bianco. La lettera per Lulù spiazza (Di domenica 16 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip l’amore sboccia così. Nel reality condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sesta edizione ne abbiamo viste di cotte e di crude. Molto spesso a farla da padrone sono comportamenti, relazioni e dinamiche decisamente sopra le righe, fuori luogo, artefatte o semplicemente ‘schifose’. Insomma tante volte lo show è stato oggetto di critiche, non proprio illegittime, sul trash imperante. Ma è vero anche che non è la vita fuori da quella Casa sia tutta rosa e fiori. E ci sono storie come quella tra Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia Selassié che fanno bene al cuore. I due si sono conosciuti ed avvicinati proprio tra quelle mura e come ogni relazione autentica ci sono stati momenti di gioia, ma anche litigi, scontri, conflitti. Il nuotatore, che ha dovuto reinventarsi la vita dopo il giorno in cui è stato colpito da quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip l’amore sboccia così. Nel reality condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sesta edizione ne abbiamo viste di cotte e di crude. Molto spesso a farla da padrone sono comportamenti, relazioni e dinamiche decisamente sopra le righe, fuori luogo, artefatte o semplicemente ‘schifose’. Insomma tante volte lo show è stato oggetto di critiche, non proprio illegittime, sul trash imperante. Ma è vero anche che non è la vita fuori da quella Casa sia tutta rosa e fiori. E ci sono storie come quella trae la principessina Lucrezia Selassié che fanno bene al cuore. I due si sono conosciuti ed avvicinati proprio tra quelle mura e come ogni relazione autentica ci sono stati momenti di gioia, ma anche litigi, scontri, conflitti. Il nuotatore, che ha dovuto reinventarsi la vita dopo il giorno in cui è stato colpito da quel ...

Advertising

LoredanaCuni : Nel momento in cui nessuna canzone rispecchia il tuo stato d'animo sai già che sarà una giornata difficile da superare - Balutin75 : @Sammax883B Non trovava l’amico in tribuna ??????…sai in uno stadio pienissimo è difficile - MiyakeEau : @Dodi10687789 Sai a volte che penso? Penso che,con tutto lo schifo che circola in questo povero mondo,servirebbe un… - sonominghaoo : @sonoericc la vedi difficile perché tu non sai come si fa e quindi credi che io non sappia farlo ?? - sonominghaoo : @minholinotino // io beh essenzialmente lo sai ?? ma minchia è difficile -