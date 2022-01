Dal Belgio all’Olanda, le immagini dei cortei No pass e No vax in Europa – I video (Di domenica 16 gennaio 2022) Continuano le manifestazioni in tutta Europa contro i pass sanitari anti Covid voluti dai governi. In Belgio, a Bruges, centinaia di persone sono scese in piazza per contestare le nuove misure annunciate dal governo, intenzionato a revocare la certificazione ai cittadini che non hanno fatto la terza dose di vaccino. Ad Amsterdam, in Olanda, migliaia di cittadini si sono riuniti in Piazza del museo. Alcuni di loro hanno postato video dell’evento commentando con la scritta «Fu*k the vaccine». January 16, 2022 January 16, 2022 Leggi anche: Dall’ex pilota Melandri al Nobel Montagnier, i volti e gli slogan dei No Green pass a Milano No Green pass, migliaia a Roma: «Draghi nemico pubblico numero uno, facciamo saltare questo governo» – video e foto Il ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Continuano le manifestazioni in tuttacontro isanitari anti Covid voluti dai governi. In, a Bruges, centinaia di persone sono scese in piazza per contestare le nuove misure annunciate dal governo, intenzionato a revocare la certificazione ai cittadini che non hanno fatto la terza dose di vaccino. Ad Amsterdam, in Olanda, migliaia di cittadini si sono riuniti in Piazza del museo. Alcuni di loro hanno postatodell’evento commentando con la scritta «Fu*k the vaccine». January 16, 2022 January 16, 2022 Leggi anche: Dall’ex pilota Melandri al Nobel Montagnier, i volti e gli slogan dei No Greena Milano No Green, migliaia a Roma: «Draghi nemico pubblico numero uno, facciamo saltare questo governo» –e foto Il ...

Advertising

angelobison1 : @cab2626 Bravo Carlo Alberto uno saluto dal Belgio. - Rog_2 : RT @shalomroma: Il #Belgio ha espulso dal paese un imam di origini marocchine che, in un video risalente al 2009, chiese un “rogo degli ebr… - nan_nan_an : RT @shalomroma: Il #Belgio ha espulso dal paese un imam di origini marocchine che, in un video risalente al 2009, chiese un “rogo degli ebr… - ChrisElMuss : Quando l'ho scritto io nessuno mai ne aveva parlato. Il giorno dopo a cascata @MaldiniLos @theMilanZone_ addirittur… - LunettoPietro : Nuova straordinaria puntata de Le Frites dal Belgio e non solo??. 'Sono giorni duri/ Sono giorni bugiardi/ Cara… -