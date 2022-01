Covid oggi Italia, “picco variante Omicron in 2-3 settimane” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La variante Omicron non si ferma, “raggiungerà tutti entro il 2022”, ma in Italia il Covid comincia a frenare. E’ il quadro che viene delineato dopo una giornata caratterizzata da 149.512 contagi e 248 morti, con un tasso di positività al 16,1%. “Ci stiamo avvicinando al picco”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La vita della stragrande maggioranza degli Italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti”, afferma a Controcorrente. “Grazie ai vaccini, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lanon si ferma, “raggiungerà tutti entro il 2022”, ma inilcomincia a frenare. E’ il quadro che viene delineato dopo una giornata caratterizzata da 149.512 contagi e 248 morti, con un tasso di positività al 16,1%. “Ci stiamo avvicinando al”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La vita della stragrande maggioranza deglini in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossimedovremo aprire un confronto in particolare con le Regioni, convocheremo un tavolo tecnico per discutere le proposte e affrontare questa fase che sembra diversa rispetto alle precedenti. Siamo però in un momento non facile, i numeri dei contagiati sono molto molto alti”, afferma a Controcorrente. “Grazie ai vaccini, ...

