Covid oggi Fvg, 2.993 contagi e 9 morti: bollettino 16 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 2.993 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 29 morti. Su 3.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 552 nuovi casi, con una percentuale di positività del 15,36%. Sono inoltre 15.908 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.441 casi (15,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 373. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (22,45%) seguita da 50-59 anni (18,38%), 40 a 49 anni (17,11%), 30-39 anni (14,17%) e ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 2.993 i nuovida coronavirus16in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 29. Su 3.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 552 nuovi casi, con una percentuale di positività del 15,36%. Sono inoltre 15.908 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.441 casi (15,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 373. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (22,45%) seguita da 50-59 anni (18,38%), 40 a 49 anni (17,11%), 30-39 anni (14,17%) e ...

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - RaiNews : 'E' importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue event… - LuigiBrugnaro : #ECCELLENZE ??Congratulazioni a Jacopo Monticelli, giovane medico infettivologo 'Veneziano dell'Anno 2020'! ??Fu lui… - GandalfRevn : Quindi in Molise c'erano due pazienti VACCINATI in Terapia intensiva. Uno purtroppo ci ha lasciati oggi ma entrambi… - soldino1919 : RT @BelpietroTweet: Il Tar spiega che le linee guida del dicastero della Salute sul Covid di fatto hanno proibito terapie che avrebbero pot… -