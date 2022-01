Comunque vada servirà “aggiustare” il governo (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre tutti si appassionano (comprensibilmente) alle vicende quirinalizie, l’anno secondo del PNRR è iniziato ed ha tutte le caratteristiche per risultare decisivo. Prendiamo, tanto per fare un esempio, il bando “Italia a 1 giga” pubblicato ieri dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Si tratta di 3,7 mld di euro divisi in 15 lotti, con scadenza il 16 marzo. Guardiamo però anche alle date di esecuzione dei lavori, perché ci dicono molto della sfida che attende l’intero sistema nazionale di qui in avanti. Entro giugno 2023 dovrà essere completato il 15 % degli allacci di numeri civici sull’intero territorio nazionale, prima tappa di una corsa alla chiusura dei lavori entro giugno 2026. Ebbene tutto ciò è fattibile (sperando che gli operatori del settore partecipino alla gara, evitando cioè quanto accaduto per il bando da 60,5 milioni per le isole ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre tutti si appassionano (comprensibilmente) alle vicende quirinalizie, l’anno secondo del PNRR è iniziato ed ha tutte le caratteristiche per risultare decisivo. Prendiamo, tanto per fare un esempio, il bando “Italia a 1 giga” pubblicato ieri dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Si tratta di 3,7 mld di euro divisi in 15 lotti, con scadenza il 16 marzo. Guardiamo però anche alle date di esecuzione dei lavori, perché ci dicono molto della sfida che attende l’intero sistema nazionale di qui in avanti. Entro giugno 2023 dovrà essere completato il 15 % degli allacci di numeri civici sull’intero territorio nazionale, prima tappa di una corsa alla chiusura dei lavori entro giugno 2026. Ebbene tutto ciò è fattibile (sperando che gli operatori del settore partecipino alla gara, evitando cioè quanto accaduto per il bando da 60,5 milioni per le isole ...

Abolire i supporti fisici è un pericolo: in futuro si potrebbero cancellare intere culture ... musica e film che vada a totale discapito dei supporti fisici e della loro circolazione nella ... la tendenza generale è comunque quella di disfarsene in blocco... Così, mentre osservavo fieramente la ...

Comunque vada, servirà "aggiustare" il governo

