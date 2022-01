Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Stasera, 20 gennaio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 16 gennaio ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Stasera, 20, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gliinterverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 16...

Advertising

GuidoDeMartini : ????ISRAELE???? Lettera aperta del Professor Qimron: “Ministero della Salute, è tempo di ammettere il fallimento”. Con… - GuidoDeMartini : ?? IL VENTO GIRA E SENTIR DIRE IN TV TUTTO QUELLO CHE FINO A POCO TEMPO FA ERA ASSOLUTAMENTE TABÙ???????????? - itinagli : Faccio un appello a tutte le forze: proviamo a guardarci con gli occhi dei cittadini, che in un momento come questo… - Fly31806630 : @ambragaravaglia Tutta la mia ammirazione per il suo lavoro. Le persone sono 'ignoranti' nel senso che ignorano e p… - RetuittoS : RT @Tremenoventi: Fa male pensare che due anni fa una persona involontariamente abbia fatto iniziare tutto questo, e chissà per quanto temp… -