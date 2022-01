Berrettini: «Il mio sogno è avere Roger Federer nel mio team come tutor» (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Torna sull’infortunio alle Atp Finals: «Mi sono visto strappare dalle mani il torneo per colpe non mie. Con il senno di poi, ho riflettuto. Gli infortuni mi succedono quando chiedo troppo al mio corpo: a Wimbledon sono arrivato da tre mesi di tennis non stop, al Master avevo addosso il logoramento di una stagione intera. La parte mentale ha giocato un ruolo: a Torino gestire le emozioni delle Atp Finals e di tutto ciò che gli ruotava intorno non è stato facile. Alla vigilia avevo un po’ di febbriciattola, tanto ero teso». Sta lavorando con il suo coach, Vincenzo Santopadre, per evitare analoghe situazioni in futuro. «Con coach Santopadre e il team ci siamo messi a tavolino. Ci sono problemi meccanici? Cosa possiamo controllare di più? Cosa posso fare meglio? Gli esami non hanno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteoha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Torna sull’infortunio alle Atp Finals: «Mi sono visto strappare dalle mani il torneo per colpe non mie. Con il senno di poi, ho riflettuto. Gli infortuni mi succedono quando chiedo troppo al mio corpo: a Wimbledon sono arrivato da tre mesi di tennis non stop, al Master avevo addosso il logoramento di una stagione intera. La parte mentale ha giocato un ruolo: a Torino gestire le emozioni delle Atp Finals e di tutto ciò che gli ruotava intorno non è stato facile. Alla vigilia avevo un po’ di febbriciattola, tanto ero teso». Sta lavorando con il suo coach, Vincenzo Santopadre, per evitare analoghe situazioni in futuro. «Con coach Santopadre e ilci siamo messi a tavolino. Ci sono problemi meccanici? Cosa possiamo controllare di più? Cosa posso fare meglio? Gli esami non hanno ...

Advertising

napolista : #Berrettini: «Il mio sogno è avere Roger Federer nel mio team come tutor» Al CorSera: «Dopo l’infortunio abbiamo c… - infoitsport : Australian Open, Berrettini su Djokovic: 'In difficoltà per la situazione, ma penso al mio slam' - purtroppobea : letteralmente matteo berrettini facendo scoppiare i fegati giusti se non è lui il mio campione - AnnyRedBullA : In un mondo di #Djokovic meglio essere Federer, Nadal, Zverev, il mio grande amore Tsitsipas o quel fregno di Berre… - UmbertoNew : Il mio giudizio su #Berrettini lo avevo già esposto a luglio! Confermo quanto detto (e per pura casualità gli… -