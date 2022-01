Barbara D’Urso umiliata pubblicamente da PierSilvio Berlusconi: “Non ha più senso..” (Di domenica 16 gennaio 2022) Un annuncio che cambierà la televisione di Canale Cinque quello dichiarato da PierSilvio Berlusconi in merito alla conduttrice Barbara D’Urso. Non sarà facile da digerire la notizia che oggi è stata resa nota durante la conferenza stampa di Mediaset. PierSilvio Berlusconi ha annunciato il nuovo palinsesto deciso da Cologno Monzese e, a quanto pare, lo spazio dedicato a Barbara D’Urso sarà molto poco. I fan della conduttrice dovranno fare a meno di lei… I rumors lo avevano già anticipato ma oggi è arrivata l’ufficialità. La D’Urso non ha chiuso questo anno in bellezza e, nonostante i suoi ringraziamenti per i grandi ascolti, alcuni suoi programmi hanno chiuso i battenti prima del previsto. La gara domenicale tra la regina delle ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) Un annuncio che cambierà la televisione di Canale Cinque quello dichiarato dain merito alla conduttrice. Non sarà facile da digerire la notizia che oggi è stata resa nota durante la conferenza stampa di Mediaset.ha annunciato il nuovo palinsesto deciso da Cologno Monzese e, a quanto pare, lo spazio dedicato asarà molto poco. I fan della conduttrice dovranno fare a meno di lei… I rumors lo avevano già anticipato ma oggi è arrivata l’ufficialità. Lanon ha chiuso questo anno in bellezza e, nonostante i suoi ringraziamenti per i grandi ascolti, alcuni suoi programmi hanno chiuso i battenti prima del previsto. La gara domenicale tra la regina delle ...

