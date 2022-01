Australian Open | e ora in campo quattro azzurri

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 16 gennaio 2022) Domani scattano con le sfide della parte alta del tabellone gli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. Subito indei dieci tennisti italiani al via: Berrettini, Sonego, Fognini e Caruso, quest`ultimo ripescato come lucky loser a seguito dell`esclusione del numero uno del mondo Novak Djokovic.L`esclusione di Nole rende meno complicato il tabellone di Matteo Berrettini, che teoricamente avrebbe affrontato nei quarti il numero uno del mondo. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, debutta contro lo statunitense Brandon Nakashima, 20enne californiano di San Diego, n.68 ATP, all`esordio assoluto a Melbourne: tra i due non ci sono precedenti. Americano anche il primo ostacolo di Lorenzo ...