Australian Open 2022 | come cambia il tabellone senza Novak Djokovc? Chance per Sonego e Berrettini

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il programma della prima giornata dei tabelloni principali di singolare deglidi tennis era stato rilasciato all’alba italiana, prima dell’esclusione di Djokovic, e saranno dieci (entra proprio al posto del serbolucky loser Salvatore Caruso) gli italiani al via. Tre azzurri sono teste di serie, ovvero Matteo, Jannik Sinner e Lorenzo, mentre Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi non erano protetti dal seeding e tanti di loro sono interessati agli sviluppi delle vicissitudini legate aDjokovic. Il main draw non potrà più essere modificato dopo l’espulsione diDjokovic: al serbo è stato negato il visto dopo che era stato già reso noto ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

AGI - Da eliminato nelle qualificazioni a testa di serie numero uno degli: è la straordinaria parabola di Salvatore Caruso, il tennista siciliano numero 150 del mondo. Il 29enne di Avola non solo è stato ripescato nel tabellone del primo Slam stagionale al ...Nienteper il 34enne serbo, dopo settimane di telenovela, ricorsi e melina sul caso dell'esenzione medica dal vaccino anti - covid annunciata dallo stesso campione prima di imbarcarsi ...Ormai ci siamo, stanotte inizieranno ufficialmente gli Australian Open 2022. Tra i tanti italiani che scenderanno in campo, ci sarà anche la 30enne Camila Giorgi, pronta a dire la sua in un torneo che ...Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola, in provincia di Siracusa, a giocare al primo turno degli Australian Open al posto di Novak Djokovic dopo che la corte Federale ha respinto all ...