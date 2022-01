Annunciata la Switch Retail Edition di Grand Mountain Adventure: Wonderlands (Di domenica 16 gennaio 2022) Microids ha recentemente annunciato la Switch Retail Edition di Grand Mountain Adventure: Wonderlands, il suo nuovo gioco open world di sci e snowboard Sviluppato dallo studio svedese Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands è un gioco open-world di sci e snowboard in cui è possibile esplorare intere montagne, con centinaia di sfide da scoprire e in cui competere. Con oltre 8 milioni di giocatori fino ad oggi, il gioco arriva finalmente anche su Steam e Nintendo Switch. Questa versione ampliata e rielaborata presenta una grafica notevolmente migliorata, un’IA più realistica, il multiplayer locale, nuove montagne e molto altro ancora. Ormai non manca troppo tempo all’uscita di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 16 gennaio 2022) Microids ha recentemente annunciato ladi, il suo nuovo gioco open world di sci e snowboard Sviluppato dallo studio svedese Toppluva,è un gioco open-world di sci e snowboard in cui è possibile esplorare intere montagne, con centinaia di sfide da scoprire e in cui competere. Con oltre 8 milioni di giocatori fino ad oggi, il gioco arriva finalmente anche su Steam e Nintendo. Questa versione ampliata e rielaborata presenta una grafica notevolmente migliorata, un’IA più realistica, il multiplayer locale, nuove montagne e molto altro ancora. Ormai non manca troppo tempo all’uscita di ...

