"Allegri ha bloccato tutto": Juve, svolta inaspettata sul mercato (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus ha annullato la cessione che sembrava imminente. Sorride il tecnico Allegri, che aveva posto il proprio veto all'operazione. Niente da fare. Fino a qualche giorno fa, l'addio sembrava ad un passo: accordo trovato e caccia al sostituto avviata. Poi, invece, qualcosa è cambiato anche per volontà del tecnico Massimiliano Allegri che ha messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

