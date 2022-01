Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 17:10 (Di sabato 15 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in primo piano Cambia ancora la mappa di colori in Italia con due giorni che da lunedì 17 gennaio passeranno in una fascia diversa sono la Campania che andrebbe una come Oramai la maggior parte del paese con poche esclusioni e la Valle d’Aosta per la quale scatterà la zona arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza la luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’istituto superiore di sanità o della salute e regioni mentre continua a dilagare la variante amico non ci troviamo in una situazione epidemica CUD ha spiegato il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro ingresso da lunedì prossimo in zona arancione il presidente della regione Valle d’Aosta commentato ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in primo piano Cambia ancora la mappa di colori in Italia con due giorni che da lunedì 17 gennaio passeranno in una fascia diversa sono la Campania che andrebbe una come Oramai la maggior parte del paese con poche esclusioni e la Valle d’Aosta per la quale scatterà la zona arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza la luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’istituto superiore di sanità o della salute e regioni mentre continua a dilagare la variante amico non ci troviamo in una situazione epidemica CUD ha spiegato il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro ingresso da lunedì prossimo in zona arancione il presidente della regione Valle d’Aosta commentato ...

Advertising

Corriere : Iss: in terapia intensiva 26,7 non vaccinati e 0,9 con terza dose su 100 mila casi - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - afnio72 : RT @Mereditella: Date le ultime notizie, non sarebbe il caso di chiudere la campagna vaccinale e aprire quella di richiamo in officina per… - nicogandaglia : ULTIME NOTIZIE: @moltezzi è stato sorpreso a compiere atti osceni in luogo pubblico con il fantasma della ex-moglie… -