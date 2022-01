Traffico Roma del 15-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora difficoltà su via Cristoforo Colombo verso il centro per un incidente tra più veicoli avvenuto all’altezza di via di Malafede al momentoin coda a partire da via Ermanno Wolf Ferrari la polizia locale segnala altri due incidenti tra più vetture con possibili rallentamenti il primo nel quartiere Portuense in via Giannetto Valli in prossimità di via Piero con la medesima situazione su via Aurelia all’altezza di via Michele Pironti prudenza per chi transita lungo via Polistena per il ribaltamento di un veicolo inevitabili le ripercussioni su via Anagnina e via Tuscolana file a partire da via delle Capannelle in uscita dasulla tangenziale Brady Code in direzione di San Giovanni in lungo viale Castrense scorrevole la circolazione sul raccordo in corso fino alle 19:03 da ...