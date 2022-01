Slittino, un altro podio: Rieder - Kainzwaldner terzi a Oberhof (Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora sul podio l'Italia nel doppio maschile di Coppa del mondo di Slittino su pista artificiale, con l'equipaggio composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner capace di conquistare la terza ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora sull'Italia nel doppio maschile di Coppa del mondo disu pista artificiale, con l'equipaggio composto da Emanuele Simoncapace di conquistare la terza ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittino altro Slittino, un altro podio: Rieder - Kainzwaldner terzi a Oberhof Ancora sul podio l'Italia nel doppio maschile di Coppa del mondo di slittino su pista artificiale, con l'equipaggio composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ... a 316 millesimi, l'altro duo ...

Slittino, un altro podio: Rieder-Kainzwaldner terzi a Oberhof La Gazzetta dello Sport Slittino, Rieder-Kainzwaldner incantano e salgono sul podio a Oberhof! Una stagione eccezionale nella quale è arrivato il definitivo salto di qualità. Tanta regolarità, diversi piazzamenti e anche due podi nella Coppa del Mondo di slittino per Emanuel Rieder e Simon Kain ...

