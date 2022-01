Sampdoria-Torino 1-2 | Juric | “Vittoria strameritata | vogliamo stare in alto”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 gennaio 2022) “, sono state create talmente tante palle gol e abbiamo dominato la partita. Sarebbe stato un peccato non vincerla. La”. Lo ha detto l’allenatore del, Ivan, al termine del match contro lavinto per 1-2: “Fino a ora ci siamo conquistati la nostra posizione. Pensiamo al Sassuolo, squadra favolosa in attacco, sicuramente siamo là eprovare a starci più a lungo possibile. Stiamo facendo cose molto buone da tanto tempo, sono molto soddisfatto di come gioca la squadra”. E su Vojvoda: “Vojvoda non ha mai giocato a sinistra, ho visto che lì si trova molto meglio. Lo preferisce, è un ragazzo spettacolare. Nei primi due mesi non ha giocato, poi non ha più perso il posto. Dopo ...