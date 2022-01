“Repubblica” agita un nuovo spauracchio fascista: Simonetta Matone. Per una foto con CasaPound (Di sabato 15 gennaio 2022) Immancabile e prevedibile, anche in questa mini-vigilia elettorale per la Capitale, Repubblica agita lo spauracchio del mostro fascista. Per chiamare alle urne la sinistra radicale, quella con la bava alla bocca, che non si entusiasma per il Pd di Letta. E senza un nemico da colpire resterebbe a casa. Matone nel mirino di Repubblica In questo caso nel mirino del foglio progressista finisce Simonetta Matone. Candidata per il centrodestra per le suppletive della Camera nel collegio Roma 1, il centro storico della Capitale. Tradizionalmente un fortino rosso. Come per le elezioni capitoline dello scorso ottobre parte la macchina del fango sui candidati avversari e la stanca narrazione del pericolo nero. La candidata del centrodestra e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Immancabile e prevedibile, anche in questa mini-vigilia elettorale per la Capitale,lodel mostro. Per chiamare alle urne la sinistra radicale, quella con la bava alla bocca, che non si entusiasma per il Pd di Letta. E senza un nemico da colpire resterebbe a casa.nel mirino diIn questo caso nel mirino del foglio progressista finisce. Candidata per il centrodestra per le suppletive della Camera nel collegio Roma 1, il centro storico della Capitale. Tradizionalmente un fortino rosso. Come per le elezioni capitoline dello scorso ottobre parte la macchina del fango sui candidati avversari e la stanca narrazione del pericolo nero. La candidata del centrodestra e ...

